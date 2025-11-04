フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日。MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自宅でのマイルールで驚かせる場面があった。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、モデルでタレントの鈴木奈々、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹がゲスト出演した。

ゲストたちの潔癖エピソードに「なんか凄いほら、日頃、気を遣うことが多そうで、大変だなと思います」とコメント。宮下が帰宅した際は玄関で服をすべて脱ぎ、全裸になってから風呂に入るというルールを明かすと、神田は「洋服とか玄関で脱ぐのは、私は逆に玄関が汚いと思ってるんで、そこで服を置きたくないとか、あと洋服は神聖な友達だから、ちゃんとおうちにお部屋に持ってってあげて、丁寧に何か置いてあげたいとか。汚いよりも勝ることがちょっと出ちゃってる」と自身のポリシーを熱弁した。

神田は「（潔癖というより）大らかです」とキッパリ。「ちなみに私、おうち帰ってきた時に、忘れ物しちゃって出た時あるじゃないですか。靴履いたまま部屋入るんですよ」と驚きのルールを告白。「やだー！」「えー！」と驚きの声が上がる中、神田は「でもその時にちゃんと、スリッパを履くんです。靴履いてる足に、普段履いてるスリッパを（履いている）。だから家の中は凄くきれい」と主張。このスリッパはあくまでも神田専用だといい、「普段私が裸足で履いてるやつなんですけど。だって忘れ物して帰ってきてるし、大して（外には）出てないんですよ」とした。

また「自分の心にルールがあって、3日前に履いた靴、昨日履いた靴とかだったら、このスリッパ制にしてるんですよ。3日前だとかだったら、そのまま入ります。もうウィルス死んでると思ってるから」と持論を展開し、共演者を驚かせた。