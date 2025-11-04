俳優谷原章介（53）が4日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースのワールドシリーズ（WS）2連覇パレードで費用約3億円を球団が支払ったことにコメントした。

昨年とほぼ同数の約20万人がド軍の優勝パレードで沿道を埋めたと推測され、現地の警察、消防は厳戒態勢で警備に当たっていた。番組の調べでは現地メディアによると昨年の優勝パレードでの警察や消防の導入にかかった費用は約203万ドル（約3億1300万円）で、この費用に関しては球団は市に支払ったとされていて、今年も球団が負担するものと見られている。

谷原は「スタジアムに入っているお客さんがあんなにいるんだから…あれ有料？」と話すと、酒主義久アナは「（セレモニーは）チケット制で有料だそうです」との情報を入れた。谷原は「それで十分ペイできるよね」と話した。

ドジャースタジアムで行われたWS優勝セレモニーは1日午前9時から座席によって価格差はあるが22〜50ドル（約3380〜7700円）で販売され、販売直後に完売したという。なお。ドジャースタジアムは市街地からは離れており、駐車場代はレギュラーシーズンでは30ドル（約4620円）だか、この日は35ドル（約5390円）になっていた。