KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）が、フジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜午後8時）に出演。健闘ぶりを披露した。

今回は「全国有名中学最新入試検定」。中学受験をする小学6年生への問題に東大出身のゲストが挑戦。猪狩はタレント村重杏奈（27）、男性ユニットNORD（ノール）の島太星（27）とともに「おば科」で出演した。

「口」、「数」、「角」、「先」に共通する漢字一文字を入れて熟語を完成される問題で、8人の東大出身ゲストの手が止まる中、早々に答えを記入した猪狩は「これちょっとできないと、まずいんじゃないですか、みなさん、僕はもうできましたよ」とあおった。答えは「頭」で、出演者の中で猪狩だけが正解。猪狩はゲストたちを見渡しながら、「ありりりり〜」とドヤ顔。

また猪狩は、漢字の読み書きを答え、間違ったら即脱落になる「漢字サバイバル」で、元Quizknockこうちゃん（27）、元NHKのジャーナリスト岩田明子氏と並ぶ7問を正解した。

国語の問題終了時点で11人中7位につけた。司会のアンガールズ田中卓志（49）が「俺らさ、猪狩をいつも、バカだな、ダメだなって言っていたけど、扱い方間違っていたかもしれない」と苦笑い。すると猪狩は「ずっとそう言ってるんですよ、オレは！オレはバカでもないし、フジテレビはオレを見誤っている」と主張した。