ソフトバンクは3日、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、11月の「LINEMO週穫祭」キャンペーンを開始した。抽選でスマートフォンが当たるキャンペーンなどが実施される。

LINEMO BLACK FRIDAY 2025抽選キャンペーン

12月7日までにエントリーすると、SIMフリースマホ「AQUOS wish4」または「OPPO A79 5G」が抽選で当たる。「LINEMOベストプランV」の既存ユーザーと新規ユーザーが参加できる。

新たに契約する場合は、11月30日までに「LINEMOベストプランV」に申し込み、12月7日までに開通する必要がある。

「スマホプラン」「ミニプラン」「LINEMOベストプラン」を利用中の場合は、11月30日までに「LINEMOベストプランV」にプラン変更を申し込み、プラン変更が12月中に完了する必要がある。

AQUOS wish4は、ブルーが20名、ホワイトが20名、ブラックが20名の合計60名に当たる。OPPO A79 5Gは、グローグリーンが130名、ミステリーブラックが130名の合計260名に当たる。景品のいずれか1つのみエントリーできる。

LINEMOベストプランV基本料1カ月0円キャンペーン

11月9日までに「LINEMOベストプランV」へ新規申し込み、またはプラン変更の申し込みで、月額基本料1カ月分（2970円）が割引される。

新たに契約する場合は、11月9日までにLINEMOの「LINEMOベストプランV」に申し込み、11月中に開通する必要がある。

「スマホプラン」「ミニプラン」「LINEMOベストプラン」を利用中の場合は、11月9日までに「LINEMOベストプランV」へプラン変更を申し込み、プラン変更が12月中に完了する必要がある。

PayPayポイントプレゼントキャンペーン

5月に開始されたキャンペーンとして、「LINEMOベストプランV」または「LINEMOベストプラン」に他社から乗り換え（MNP）、もしくは新規契約でPayPayポイントが進呈される。キャンペーン終了日は未定。

「LINEMOベストプランV」契約の特典は、他社から乗り換えでPayPayポイント1万2000円相当、新規契約でPayPayポイント6000円相当。

「LINEMOベストプラン」契約の特典は、他社から乗り換えでPayPayポイント1万円相当、新規契約でPayPayポイント3000円相当。