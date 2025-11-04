格闘家・平本蓮（27）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。RIZIN大みそか大会を欠場することを示唆した。

RIZIN大みそか大会まであと2カ月。3日の神戸大会では王者・伊澤星花にRENAが挑む女子スーパーアトム級タイトルマッチが電撃決定。5日には大みそか大会に関する記者会見も開催される。

その中で平本は自身のYouTubeで「たぶん、大みそかは試合ないと思います」と大みそか大会の欠場を示唆。「来年2月後半まで肩の完治がかかるので、可動域も復活してない」と大ケガを負った右肩の現状を説明し、復帰戦は来年になるという。

榊原信行CEOからは、公式戦ではなくエキシビジョンマッチでの大みそか参戦も提案されたようだ。「とある相手とのエキシビジョンを提案されて、その相手もエキシビジョンのオファーにノリノリだった。でも榊原さんは“うま味は相手にしかない。あとファンも誰も見たがってない。蓮の実戦復帰戦がアイツならみんなガッカリすると思う”と言ってた。それぐらいで復帰するのはファンの人にも失礼だからね。復帰時期でいうと春ぐらいですかね」と復帰時期も明確にした。