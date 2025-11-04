”地元”相模原市がJAXA応援団を募集　宇宙探査を盛り上げ…団員証やイベント参加特典も　全国からすでに2200人登録

宇宙探査の「応援団」が話題になっている。

10月30日、日本の新型補給機が国際宇宙ステーションへのドッキングに成功した。

この時、ロボットアームで重大ミッションを成功させたのが油井亀美也宇宙飛行士だ。

油井宇宙飛行士：

このミッションは日本の技術力を世界に見せる非常に素晴らしいチャンスだと思う。

その油井宇宙飛行士が所属するJAXA＝宇宙航空研究開発機構にこのたび「応援団」が作られた。

応援団を募集したのは、JAXAの重要拠点がある神奈川県・相模原市。

今後も様々なミッションが待ち受けている中、さらに、宇宙探査を盛り上げようと現在「応援団員」を募集している。

この応援団には誰でも参加することができる。

企業や団体が登録すると、画面左のような登録証ステッカーが。個人で登録した場合は、希望者に対して画面右の団員証が送られる。

このほか応援団員になると、パブリックビューイングや宇宙関連イベントへの参加案内などが届く特典も。

相模原市 白井由美さん：

市としてJAXA応援団を結成しておりますけれど、日本全国の方が団員になれますので、みんなで応援していけたらいいな。

10 月1日の募集開始からすでに36団体、個人では約2200人が登録しているという。

畳店や学習塾に至るまで様々な企業が応援団に名乗りを上げているそうだ。

相模原市 白井由美さん：

ありがたいことに、多くの方に団員になっていただいている関係で、団員証の発送が若干遅れていますが、確実に皆さまにお送りしますので安心してお待ちいただければと思います。

「JAXA応援団」によって、新たな宇宙飛行士が誕生するか、注目したい。

12月は応援団結成を記念して「さがみはら宇宙博」を開催予定だ。

（「Live news days」 11月4日放送より）