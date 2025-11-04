嵐・櫻井翔「朝から5人でずっと一緒に」生配信を回顧 コメントに反響殺到
【モデルプレス＝2025/11/04】嵐の櫻井翔が2025年11月3日、日本テレビ系「news zero」（月曜〜木曜：23時00分〜23時59分／金曜：23時30分〜24時30分）に出演。SNS上での祝福の声に感謝する場面があった。
【写真】嵐メンバー、FC撮影報告 投稿写真に注目集まる
1999年11月3日にデビューシングル「A・RA・SHI」をリリースし、CDデビューした嵐。この日、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの藤井貴彦が「11月3日は嵐のデビュー26周年ということですね。おめでとうございます」と祝福すると、櫻井は笑顔で感謝しつつ「今朝ですね、起きてスマートフォンを開きますとSNSで『嵐26周年』という言葉が沢山並んでいて、その温かな世界に胸がジーンと温かくなりました」と喜んだ。
また、「今日1日、朝から5人でずっと一緒にいたんですけれども、およそ5年近く普段一緒にいなくてもタイムカプセルを開けたように当時の感覚に一瞬で戻れました」と回顧。続けて「そんな不思議な時間が、5人の空気感が懐かしく思いました」と目を細めた。
さらに、「夕方には5人で生配信をやっていたんですけども、ファンの方から沢山コメントをいただきました。沢山の方に支えてくださって嵐はこの26歳の誕生日を迎えられたんだと改めて感じるところです。これからも嵐をどうぞよろしくお願いいたします」と同日開催されたファンクラブ会員限定の配信「生配信だヨ嵐会 2025」を振り返り、感謝を伝えていた。
この放送を受け、SNS上では「翔くんらしい言葉選びが素敵」「愛に溢れてる」「泣ける」「おめでとう！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
