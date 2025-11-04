大久保佳代子、「正直、貯まってます」お金は「自律神経を整えてくれるアイテム」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、1日放送のテレビ東京の『深夜の金欲 乙女の会』に出演し、自身の貯金事情を明かした。
【写真】三者三様の決めポーズを見せた渋谷凪咲＆大久保佳代子＆薄幸
番組は、“乙女のお金事情”をのぞき見するガールズトークバラエティー。MCの大久保、薄幸（納言）、渋谷凪咲が、「投資」「借金」「貯金」など、お金をめぐるリアルなテーマで本音トークを繰り広げた。
MCの3人はタイプも金銭感覚も三者三様。大久保は「老後が心配な超慎重派」だそうで「正直、貯まってます」「自分である程度、老人ホームや施設も探さなきゃいけないし、減らしたくない」との考えを示した。
また「あなたにとってお金とは」というテーマでは、大久保は「私がもし言うとすれば…」と前置きし、「自律神経を整えてくれるアイテム」と表した。その答えに薄も共感。続けて「自立神経乱れた時って、イライラしたり鬱々したり変にキーッってなったりするけど、その時に預金通帳のことを考えると、『まあ、なんとかなるか』とか『なんとでもしてくれるな、ある程度』って思える」と説明した。
番組では「イカに600万円突っ込んだ女性」「ヒモ男に4000万円貢いだ女性」が登場した。
なお、TVerで見逃し配信中。
