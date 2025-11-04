俳優の前田愛（42）が、夫で歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の、誕生日をお祝いした様子を公開した。

【映像】家族ショット&運動会弁当

2009年に勘九郎と結婚した前田。歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている。

これまでInstagramで、家族との日常について発信していて、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショットや、子どもの好きなものだけを入れたという運動会弁当などを公開してきた。

夫・中村勘九郎の44歳の誕生日をお祝いした様子を公開

2025年10月5日の投稿では、家族から誕生日をお祝いしてもらったことを報告していた前田。11月3日の更新では。「strawberry cakeで お祝い。この1年も健やかに過ごせますように。木漏れ日がとても綺麗で見惚れる。気持ちがいい 秋の1日」とコメントし、10月31日に誕生日を迎えた夫・勘九郎へ用意したケーキを披露している。

さらにハッシュタグでも「中村勘九郎 誕生日 おめでとう」と祝福している。

この投稿にファンからは「ステキなファミリー」「またステキな1年をご家族の皆さんと過ごして下さいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）