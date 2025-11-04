４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５１．０３ポイント（０．２０％）高の２６２０９．３９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．０２ポイント（０．２１％）高の９２７７．７５ポイントと続伸した。売買代金は１２０３億６７４０万香港ドルにやや縮小している（３日前場は１３２１億４０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国景況感が悪化する中、当局は今年の経済成長率目標「５．０％前後」達成のため、景気対策を強化するとの観測が広まっている。市場関係者の間からは、年内に政策金利や預金準備率が引き下げられるとの声も聞かれた。ただ、上値は限定的。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが重しとなっている。中国では今週も１０月経済指標の公表が相次ぐ。あす５日は民間が集計するＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩ、７日は貿易統計、９日は物価統計などだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が６．５％高、中堅行の招商銀行（３９６８／ＨＫ）が３．０％高、石油グループ大手の中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．５％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の銀行が高い。招商銀行（３９６８／ＨＫ）が３．０％、中信銀行（９９８／ＨＫ）が２．３％、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．５％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。

中国発電セクターもしっかり。華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が３．０％高、華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）と中国電力国際発展（２３８０／ＨＫ）がそろって１．８％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が１．１％高で引けた。

半面、産金・非鉄セクターは安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が９．６％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．４％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。

電気自動車（ＥＶ）やスマートドライブ、ＡＩ（人工知能）技術関連の銘柄もさえない。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．０％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．０％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が３．０％安、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が２．６％安と値を下げた。ハンセン科技（テック）指数が０．２％逆行安している。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１９％安の３９６９．０５ポイントで前場の取引を終了した。医薬が安い。素材、ハイテク、消費関連、自動車、不動産なども売られた。半面、銀行は高い。保険、エネルギー、公益も買われた。

