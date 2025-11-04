4児の母で、タレントの平愛梨（40）が、1年に1回しか使わないという重箱を使った豪華な運動会弁当を披露した。

2017年、サッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子の子育てに奮闘している平。これまで、Instagramで、子どもたちのために作った手料理の数々を披露しており、2024年10月12日には、妹で俳優の平祐奈（26）とともに作った運動会弁当を公開していた。

翌年11月3日の投稿でも、子どもたちの運動会で作った豪華なお弁当を披露している。

「さぁこの日がやってきた！！！！重箱を使うのは結局1年に1回となるこの日去年は初めての運動会ってこともありドキドキで取り組んだお弁当作りも今回は2時間あればなんとかなるかな?と、どこかゆとりがあった。結局…重箱の隙間にカニカマやトマトを詰め込んで運動会場へ出発」

続けて、運動会本番での息子たちの活躍を紹介し、母親としても思いをつづっている。

「まさかの！！べベックが銀メダル頂いて!!バンビーノがMVPという総合1位を獲得 え？！全生徒と保護者方々が見てる中でひとり前に経って金メダル頂いたバンビーノはなんとも言えない恥ずかしそうな顔を浮かべどこか緊張しているように見える！！この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と！！7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました」

この投稿にファンからは、「豪華で美味しそうなお弁当ですね」「MVP＆銀メダル、すご〜い！！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）