NiziUとのコラボで誕生！SALONIAの限定カラー「プリズムパープル」登場
SALONIA（サロニア）がNiziUとのコラボレーションで、限定カラー「プリズムパープル」のドライヤーとヘアアイロンを発売します！2025年11月4日から公式オンラインストアやECモール、さらに家電量販店やドン・キホーテでも順次発売されます。このコラボは、NiziUのメンバーMAKO、RIMA、NINAが出演するWEB動画で、その魅力をさらに引き立てています。
NiziUとのコラボが実現！「プリズムパープル」の魅力とは？
SALONIAとNiziUのコラボレーションで誕生した「プリズムパープル」は、NiziUのメンバーが表現する自分らしさと美しさを象徴する輝くカラーです。
この限定カラーのドライヤーとヘアアイロンは、プレミアムライン「スムースシャインシリーズ」から登場し、髪のツヤや手触りを保ちながら、スタイリングをサポートします。
NiziUメンバーが使用することで、さらに魅力的な仕上がりを実感できるアイテムです。
髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場
MAKO、RIMA、NINAが登場！WEB動画で「プリズムパープル」の魅力を発信
MAKO
RIMA
NINA
NiziUのメンバーMAKO、RIMA、NINAが出演するWEB動画では、彼女たちの新しい一面が見られると話題です。
特に、これまでの可愛らしいイメージとは違った、クールで大人な表情を披露。
WEB動画の中では、彼女たちが実際に使用しているSALONIAの「スムースシャインシリーズ」について語りながら、その魅力を存分に伝えています。
彼女たちが手にする「プリズムパープル」のアイテムとともに、美しく仕上がったヘアスタイルにも注目です。
オリジナルグッズが当たる！SALONIA×NiziUのプレゼントキャンペーン
サロニア スムースシャインドライヤー
価格：16,500円（税込）
サロニア スムースシャインストレートヘアアイロン 24㎜
価格：16,500円（税込）
SALONIAとNiziUのコラボを記念して、プレゼントキャンペーンが実施中！
期間中に応募することで、SALONIAの「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」や「ドライヤー」など、豪華アイテムが当たります。
さらに、手ぬぐいやステッカーなどのノベルティグッズも！応募方法は簡単で、公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけ。
キャンペーンに参加して、素敵なグッズをゲットするチャンスをお見逃しなく♡
カラー：プリズムパープル
NiziUとSALONIAのコラボアイテムで、輝く美しさを手に入れよう
SALONIAとNiziUのコラボによる「プリズムパープル」の限定カラーは、見た目にも機能性にもこだわった美容家電。
ドライヤーとヘアアイロンは、あなたの髪を輝かせ、スタイリングをサポートしてくれる優れものです。
NiziUのメンバーが出演するWEB動画では、彼女たちの魅力もたっぷり伝わってきますし、キャンペーンでオリジナルグッズも手に入るチャンス！自分らしい美しさを引き出すアイテムを手に入れて♡