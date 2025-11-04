NiziUとのコラボで誕生！SALONIAの限定カラー「プリズムパープル」登場

SALONIA（サロニア）がNiziUとのコラボレーションで、限定カラー「プリズムパープル」のドライヤーとヘアアイロンを発売します！2025年11月4日から公式オンラインストアやECモール、さらに家電量販店やドン・キホーテでも順次発売されます。このコラボは、NiziUのメンバーMAKO、RIMA、NINAが出演するWEB動画で、その魅力をさらに引き立てています。

NiziUとのコラボが実現！「プリズムパープル」の魅力とは？

SALONIAとNiziUのコラボレーションで誕生した「プリズムパープル」は、NiziUのメンバーが表現する自分らしさと美しさを象徴する輝くカラーです。

この限定カラーのドライヤーとヘアアイロンは、プレミアムライン「スムースシャインシリーズ」から登場し、髪のツヤや手触りを保ちながら、スタイリングをサポートします。

NiziUメンバーが使用することで、さらに魅力的な仕上がりを実感できるアイテムです。

MAKO、RIMA、NINAが登場！WEB動画で「プリズムパープル」の魅力を発信

MAKO

RIMA

NINA

NiziUのメンバーMAKO、RIMA、NINAが出演するWEB動画では、彼女たちの新しい一面が見られると話題です。

特に、これまでの可愛らしいイメージとは違った、クールで大人な表情を披露。

WEB動画の中では、彼女たちが実際に使用しているSALONIAの「スムースシャインシリーズ」について語りながら、その魅力を存分に伝えています。

彼女たちが手にする「プリズムパープル」のアイテムとともに、美しく仕上がったヘアスタイルにも注目です。

オリジナルグッズが当たる！SALONIA×NiziUのプレゼントキャンペーン

サロニア スムースシャインドライヤー

価格：16,500円（税込）

サロニア スムースシャインストレートヘアアイロン 24㎜

価格：16,500円（税込）

SALONIAとNiziUのコラボを記念して、プレゼントキャンペーンが実施中！

期間中に応募することで、SALONIAの「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」や「ドライヤー」など、豪華アイテムが当たります。

さらに、手ぬぐいやステッカーなどのノベルティグッズも！応募方法は簡単で、公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけ。

キャンペーンに参加して、素敵なグッズをゲットするチャンスをお見逃しなく♡

カラー：プリズムパープル

NiziUとSALONIAのコラボアイテムで、輝く美しさを手に入れよう



SALONIAとNiziUのコラボによる「プリズムパープル」の限定カラーは、見た目にも機能性にもこだわった美容家電。

ドライヤーとヘアアイロンは、あなたの髪を輝かせ、スタイリングをサポートしてくれる優れものです。

NiziUのメンバーが出演するWEB動画では、彼女たちの魅力もたっぷり伝わってきますし、キャンペーンでオリジナルグッズも手に入るチャンス！自分らしい美しさを引き出すアイテムを手に入れて♡