ケンタッキー“クリスマスメニュー”が今年も登場！ オフピーク予約＆早割がお得
「ケンタッキーフライドチキン」は、11月4日（火）から、クリスマスメニューの予約受付を、全国の店舗およびネットオーダーにて開始した。
【写真】シーンに合わせて選びやすい！ クリスマスメニュー一覧
■12月19日（金）から7日間受取可能
今回登場するのは、今だけの限定メニューを取りそろえた「パーティバーレル」2種類、「五穀味鶏」シリーズ2種類、人数や好みに合わせて選べる「クリスマスパック」6種類、「サイドBOX」6種類、単品のサイドメニュー9種類。
2種類の「パーティバーレル」には、それぞれ「オリジナルチキン」や新商品の「国産鶏の特製ミートグラタン」、「ストロベリーバニラムース」が入っており、「パーティバーレル バラエティ」には、これらに「チキンテンダー」と「ビスケット」が追加される。
また、サイドメニューに特化した「サイドBOX・パック」は、クリスマスメニュー限定の「チキンテンダー」に加え、「ビスケット」や「ポテト」など、人気のサイドメニューを組み合わせたパックが追加され、クリスマスの食卓をさらに充実させるラインナップがそろう。
ちなみに、今年はよりスムーズに商品を渡すため、対象商品1点の購入につき、2026年1月5日（月）から2月28（土）までの期間、「チキンフィレバーガー」または「和風チキンカツバーガー」と無料で引換可能な「バーガーお試し券」を1枚プレゼントする「オフピーク予約」を「KFCネットオーダー」限定で実施。
さらに、12月12日（金）までに「パーティバーレル」を予約すると、5490円のところ500円お得な4990円で購入できる「Xmas早割」を利用することで、お得で快適な事前予約が可能となる（価格は税込み）。
なお、クリスマスメニューの商品は12月19日（金）〜12月25日（木）の期間内に受取が可能だ。
