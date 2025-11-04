J2ロアッソ熊本は4日、法大4年のDF薬師田澪（やくしだ・れい）の来季加入が内定したと発表した。

熊本県宇城市出身の薬師田は、183センチ、74キロのDF。河江小からクラブチームの「UKI−C.FC」や小川中（いずれも宇城市）を経て、地元の強豪大津高に入学。2021年度の全国高校サッカー選手権では中盤の要として、同校にとって過去最高となる準優勝に貢献した。

法大ではセンターバックやサイドバックを務めており、クラブは「高さと強さ、上手さを兼ね備えている。守備的なポジションならどこでもこなせる万能型でクレバーな選手」と評価している。

薬師田は熊本を通じ「地元・熊本のクラブでそのスタートを切れることに、心の底から感謝と覚悟を感じています。ここからは、支えてくれた全ての人たちの想いを背負い、熊本のために魂を燃やして戦います」などとコメントした。

【薬師田澪のコメント全文】

「この度、2026シーズンからロアッソ熊本に加入することになりました、法政大学体育会サッカー部の薬師田澪です。

幼い頃からずっと夢見てきた「プロサッカー選手」という舞台に、そして何より、地元・熊本のクラブでそのスタートを切れることに、心の底から感謝と覚悟を感じています。

3歳でボールを蹴り始めてから今日まで、順風満帆なサッカー人生ではありませんでした。悔しさ、挫折、涙、何度も味わってきました。

それでも、どんな時も支えてくれた家族、仲間、指導者、そして応援してくださる全ての方々がいたから、ここまで来られました。本当にありがとうございます。

ここからは、支えてくれた全ての人たちの想いを背負い、熊本のために魂を燃やして戦います。

ピッチでは誰よりも走り、誰よりも闘い、誰よりも勝利にこだわります。

どんな苦しい状況でも下を向かず、チームのために身体を張り続けます。

爐海粒垢慮悗雖瓩魘擦法熊本の勝利のためなら命を懸ける覚悟です。

ロアッソ熊本をJ1の舞台へ

その目標に、自分の全てを懸けて挑みます。

熊本で育った一人の男として、このクラブ、この街、このエンブレムのために、全力で闘い抜きます。

そして今は、法政大学サッカー部の最上級生として、仲間たちと共に2部から1部昇格という大きな挑戦に向かっています。

最後の瞬間まで全員で戦い抜き、必ず結果で証明して大学サッカーを締めくくります。

球際、切り替え、運動量全部でチームを引っ張ります。絶対に逃げません。

ロアッソ熊本の一員として、熊本の誇りとして、魂を込めてプレーします。

自分の全てを懸けてこのクラブを勝たせます。

応援よろしくお願いします。」