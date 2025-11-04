ラシャメンになるのではと疑ったトキは…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は5日、第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第28回が放送される。

平太（生瀬勝久）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン（トミー・バストウ）。その世話をする女中探しを任された錦織（吉沢亮）は、武家の娘を女中にしたいというヘブンの注文に一致する松野トキ（郄石あかり）に仕事を依頼する。高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）になるのではと疑ったトキは、その誘いを断るのだった。

その数日後、トキは街中で思いもかけない人物の姿を目にする。女中になりたいと願っていた遊女なみ（さとうほなみ）の行く末も気になるところだ。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

トキ（郄石あかり）​​​​​が街中で目にした思いがけない人物とは…

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。