ムロツヨシ、『勇者ヨシヒコ』に続く義務教育作が誕生？ 佐藤二朗からのツッコミに大騒ぎ「暴力です！」
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）が4日、都内で行われた映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の新解釈決起会見に出席。直談判でつかんだ主演作品を義務教育だとアピールした。
【集合ショット】圧巻！晴れやかな衣装で登場した広瀬アリス＆ムロツヨシ＆佐藤二朗ら
福田雄一監督の劇場公開20作目となる本作は、“教科書には載っていない新解釈”による幕末エンターテインメント。坂本龍馬役をムロツヨシ、西郷隆盛役を佐藤二朗が務め、福田組を支えてきた2人が初のダブル主演を飾る。さらに、山田孝之が桂小五郎、広瀬アリスが坂本龍馬の妻・おりょうを務める。
会見は、自己紹介ならぬ他己紹介でスタートした。ムロは、佐藤について映画『爆弾』を絡めて紹介し、冒頭から大盛り上がり。福田監督に直談判してつかんだ主演作品への強い想いや、自身や（今作での）坂本龍馬のような“ふざけたやつが平和を保っている”説を唱え、途中では同時開催しているイベントに嫉妬する場面もあった。
また、過去に出演したドラマ『勇者ヨシヒコ』（テレビ東京系）が先日、「義務教育」と話題になっていたムロは「喜劇の義務教育が完成しました！」と、同作をアピール。15秒間で7回、「義務教育」「義務」と繰り返した。その猛烈さを見た佐藤から「うるさいよ」と頭をはたかれると、「みなさん、暴力です！この瞬間、証拠写真（を撮って）！法廷で会いましょう！」と大暴れ。終始、笑いにあふれた会見だった。
