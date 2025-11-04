モデル・タレント、そして実業家としても活動する「くみっきー」こと舟山久美子さんが、自身のインスタグラムを更新。第二子である長女1歳の誕生日を記念して家族で沖縄旅行に出かけたことを報告しました。



【写真を見る】【 舟山久美子 】 「抱きしめて、学んで、愛した1年間」娘の1歳誕生日に「かけがえのない時間と想い出」を贈る沖縄旅行





舟山さんは、「娘が1歳を迎えた記念に、家族で沖縄旅行へ 私たちからのプレゼントは、かけがえのない時間と想い出をつくる旅にしました」とコメントしています。投稿された写真には、ピンクやローズゴールドの風船に囲まれた誕生日の飾り付けや、「happy birthday」の文字、数字「1」の風船が映っています。







沖縄旅行では、美しい砂浜の足跡や、「サーター アンダギー」の看板が映った市場の様子なども投稿されており、家族での思い出深い時間を過ごした様子がうかがえます。







また、「太陽のようにニコニコと周りを照らす娘の笑顔に、家族みんなが毎日癒されています」と明かし、「今のところはスーパーママっ子なところも、たまらなく愛おしい…このままパパに負けないよう、母もしっかりがんばります（笑）」と綴っています。







長女の顔出しについて、「防犯上 娘の顔出しはラストになります」と今後は控える方針も明かしています。「半年頃にはやめようと思っていたのですが、イベントや日常で『顔出しやめないで〜！』とたくさん声をかけていただいたことが、本当にありがたくて…みなさんの声が嬉しくて1歳まで続けることにしていました」と理由を説明しました。







また、舟山さんは別の投稿で、「抱きしめて、学んで、愛した1年間。あなたたちがママにしてくれてから、こんなにも毎日が愛おしくて特別で、かけがえのない時間なのだと知ることが出来ました」と親としての思いを綴っています。







最後に「大切な大切なわたしのたからものたちを、守り抜けるよう、今日も頑張ろう」とコメントし、一連の投稿を締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】