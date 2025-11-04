ドジャースは現地時間3日、ワールドシリーズ制覇を祝う優勝パレードと祝勝会を開催。この中では、同日に24歳の誕生日を迎えた佐々木朗希投手を盛大に祝う、心温まる1シーンもありました。

本拠地ドジャー・スタジアムの中央に設置されたステージでは、ミゲル・ロハス選手がマイクをつかみます。「今日は彼の誕生日なんだ！」と声をあげ、誘い出された佐々木投手。ロハス選手はそのままスタジアムDJに向けて「彼の歌をかけてくれ！」と投げかけます。

戸惑ったような笑顔でこれを見つめた佐々木投手でしたが、スタジアムに流れたのは“バースデーソング”。するとロハス選手はすぐさま「違う曲だよ！」と声をあげ、DJもすぐ気付いたように佐々木投手の登場曲『Bailalo Rocky』を流しました。

これには選手らも球場に集まったファンも手を頭上にあげ大盛り上がり。体を揺らし、手拍子を取ります。佐々木投手も同じように手をあげ照れ笑いを見せますが、ロハス選手は肩に手を回しノリノリで歌詞を口ずさみました。

この登場曲は佐々木投手がロハス選手とともに選んだもの。歌詞の「Rocky」が“朗希”に聞こえることでも話題となり、佐々木投手が登板すると観客や選手らが手拍子を取りながらロウキコールをあげる様子も徐々におなじみの光景となっていました。

佐々木投手を気にかける“兄貴っぷり”も見せるロハス選手は、今季を終えFAとなります。来シーズンの行方も気になるロハス選手ですが、「ハッピーバースデーロウキ」と声をかけマイクを置きました。