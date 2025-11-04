俳優の山田孝之（４２）が３日、俳優の山崎育三郎のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」に出演。沖縄を拠点にしている理由を明かした。

動画の内容は、現在沖縄を拠点にしている山田のもとを山崎が訪れるというもの。２人で沖縄の景色を楽しむ中、山田が自身のルーツを語る場面で「もともとね、生まれは那覇だけど。母が沖縄の宮古島で、生まれだけ俺は那覇。父が鹿児島だから、鹿児島で１５年育って。中学校３年の２学期のタイミングで東京に転校して、３学期だけ東京の中学校に行ってる」と説明した。

山崎から「沖縄に住むっていうのは孝之の人生の計画の中にあったの？」と問われると、山田は「そもそも１５で東京出たけど、その時からずっと変わってないのは、東京に家を建てるとか、買うとかいう選択肢は今まで１％もなかった」と告白。「育ったのは鹿児島だけど、鹿児島に住むっていうのは…そこにもう１度戻るって言うのは俺の中になくて、しっくりこなくて」と明かし「１番大きかったのは母だな。２０１９年に亡くなって。最期の遺言として『どうしてもお願いです。私はおじーとおばーと同じお墓に入りたい』っていうことを託され。親戚のおじちゃんとかみんなに伝えて、俺も懇願して…」と沖縄に住むことを決めた経緯を語った。