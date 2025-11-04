◆メルボルンカップ・Ｇ１（１１月４日、豪州フレミントン競馬場・芝３２００メートル、重）

豪州競馬を代表する伝統の長距離Ｇ１が２４頭立てで行われ、女性ジョッキーのジェイミー・メルハム騎手が騎乗した豪州のハーフユアーズ（セン５歳、Ｔ＆Ｃマカヴォイ厩舎、父サンジャン）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１連勝となった。勝ち時計は３分２２秒４。

前走のコーフィールドＣでは女性騎手として初めての同レース勝利。メルボルンＣでは１５年にプリンスオブペンザンスで勝ったミシェル・ペイン騎手（豪州）に続き、女性騎手として２人目の勝利となった。レース後は涙を流しながら「とにかくこの馬には驚かされてばかり。コーフィールドＣに続いて勝てるなんて素晴らしいこと」と、馬上インタビューに答えていた。

２着が愛国のグッディートゥーシューズ（ウェイン・ローダン騎手）。豪州のミドルアース（イーサン・ブラウン騎手）が３着だった。

日本から参戦したシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は２３着に終わった。５番ゲートからのスタートだったが、出負けして後方から追走。そのまま後方から進め、最後の直線でも追い上げることはできなかった。

メルボルンＣは賞金総額が１０００万豪ドル（約９億７２６４万円＝ＪＲＡの２０２５年海外レート、１豪ドル９７・２６４３円で計算）で、１着賞金は４５０万豪ドル（約４億３７６９万円）。日本調教馬は昨年まで１２頭が出走し、２００６年にデルタブルースがＶ。昨年はワープスピードが２着になっている。