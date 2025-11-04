女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は４日に、第２７話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）からヘブン（トミー・バストウ）の世話をする女中も見つけるよう難題を突き付けられる。しかも身の回りの世話だけでなく「どっちもできる女中」（知事）だ。女中を探しているとうわさを聞きつけ、なみ（さとうほなみ）が候補として名乗り出る。なみも決死の覚悟だった。

なみはヘブンと対面。家事はできるのかと問われ「料理も掃除も洗濯もイエス、です！」と意気揚々。手作り弁当を持参してアピールし、食べたヘブンは「おいしい。おいしい」とうなずいた。

さらになみは、百姓の娘で、８人きょうだいの長女のため、家事ができると主張。しかしその後、錦織がトキ（郄石）の家を訪れ、トキに「女中になってほしい」と依頼。なみの“落選”が判明した。

女中にぴったりのなみだったが、なぜ…。ネットは「えぇ、おなみさんの何がダメだったのだろう。身の上話を聞いたとたん、ヘブン先生の表情が曇った気がしたけど…」と不思議。理由を想像し「なみさん、実は料理が超絶下手くそだった説」「もしかして…… なみ、料理も掃除も洗濯もイエスって言ってたけど本当は得意じゃなかった？お弁当は、おトキちゃんが作った？？」「なみさんの弁当、あまりによく出来すぎててかえって『どこかの店で調達したのを折箱につめて持ってきたのでは？』『それがバレて採用されなかったのでは？』と思ってしまった」と考察。

また「おなみさん、感触良かったのになんでダメだったんだろ……あの勢いで『夜の方も自信あります！』とか言っちゃったのかな……ヘブン先生は身の回りの世話だけしか考えてないだろうし……そもそもヘブン先生は遊郭がどういった所か理解してない可能性もある」「なみさんが積極的に夜のお勤めをしようとして、ヘブン先生はびっくりしてNO！」「おなみさん採用されなかったのは、武士娘がポイント？」と様々な予想が寄せられた。