米株価指数先物 時間外取引 ナスダック0.7%安 経済成長懸念に利下げ期待低下







東京時間13:26現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47323.00（-150.00 -0.32%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6850.50（-32.25 -0.47%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25923.50（-179.75 -0.71%）



米株価指数は時間外で下落。

ISM製造業景気指数が8カ月連続で50割れとなったことで米経済成長に対する懸念が広がっている。また、シカゴ連銀総裁が労働市場よりもインフレを懸念していると述べたことで追加利下げ期待が低下。

