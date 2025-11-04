ひらパー、推し活の新イベント発表 「絶叫さえ愛に変わる」主なコンテンツ公開【一覧】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）は4日、推し活に特化した新イベント『#全力推し活ひらパー』を発表した。11月21日から来年4月5日まで。
【写真】絶叫アトラクションで推し活する様子
ひらパーは「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活する人を応援すしてきた。2025年にはプロジェクトチームを結成。「遊園地での新しい過ごし方、活用方法など幅広い楽しみ方を、推し活を通じてご提案いたします」とする。
■主なコンテンツ
1：推しへの愛を叫バッシュ！〜絶叫さえ愛に変わる〜
人気アトラクション「絶叫の滝 バッシュ」が、#全力推し活ひらパー仕様となる。最後の落下時（絶叫ポイント）では絶叫の代わりに、推しの名前や熱い想いを叫び推しへの愛を爆発。法被とハチマキ姿で“推しごと”に熱中するゾウにも注目。
開催期間：2025年11月21日（金）〜2026年1月18日（日）
２：推し活道場 〜ダンス門下生（チャレンジャー）求む〜
ダンス動画の撮影に最適なカラフルなフォトスポットと、ついつい踊りたくなるオリジナルダンスを、推し活プロジェクトメンバーが作成。
設置場所：中央インフォメーション横
3：ぬい撮りにピッタリな「推し活小箱」
ぬい撮りが捗る小箱フォトスポットが誕生。8色の推しカラーの小箱の中にはアトラクションのイラストがデザインされており、推しがアトラクションで遊んでいるような写真が撮影できる。
設置場所：バラの丘広場
4：バラをしきつめた写真映えする「ハートのベンチ」
さまざまな推し活にお応えするために、ハートのベンチのフォトスポットが3色から6色にパワーアップして登場。光の遊園地（イルミネーション）とのコラボも開催。
設置場所：バラの丘広場
5：推しへの愛を味わう「推し活カフェ」
「尊い」「わたしの推しです」など推しを愛でる“応援ワード”（ランダム6種類）がプリントされたホットドリンクを販売。ドリンク購入者には、SNS撮影用のランチョンマット（撮影背景シート）をプレゼント。推しのぬいぐるみやアクスタと並べて、まるで一緒にひらパーに来たような写真が撮影できる。
※応援ワードのプリントは選べない
販売場所：ディッピンドッツ・アイスクリーム
