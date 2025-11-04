お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が4日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲストのタレントに痛烈にツッコむ場面があった。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、モデルでタレントの鈴木奈々、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹がゲスト出演した。

潔癖症を自認するゲストたちが自身の潔癖症となったタイミングを聞かれる中、鈴木は「私は何がきっかけとかじゃないんですけど、中学生とか高校生とか、10代の時は平気だったんですけど、なんか徐々に、年とともに潔癖症になってきたというか。そうなんですよね。だからむしろ芸能界に入ってからぐらいかな」と話した。

これに、澤部佑は「芸能界って汚いんですもんね。いろんな意味で」とニヤリ。岩井も「奈々ちゃんは新しいキャラクター試してるだけでしょ？」「そういうところが芸能界の汚さだよ」と痛烈にツッコミ。

鈴木が「いやいやいや。やめて！やめて！いや、本当に潔癖症です！」と主張するも、澤部も「依頼来たから潔癖キャラで行こうみたいな」とニヤリ。

鈴木は「ないですないです！違うくて、本当に」と必死に主張していた。