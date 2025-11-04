タレントの辺見えみり（48）が、12歳の娘とショッピングを楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】水着姿＆“そっくり”な娘

これまでにも、娘との仲睦まじい日常をInstagramで発信してきた辺見。クリスマスの朝に自宅で撮影した写真や、娘の誕生日にディズニーランドへ行った際の親子ショットなどを公開してきた。

2025年8月17日の更新では、娘たちと京都を訪れたことを明かし、水着姿を披露。「すさまじい程、お綺麗です」「美脚でステキです！」と話題になっていた。

12歳の娘とショッピングを満喫

11月3日は「娘が欲しいスニーカーを買いに。娘はナイキ、私はアディダス。もはや選ぶものが、お姉さんになってる。ミスドで乾杯。ラーメン食べる時の娘のOL食べが、大好きでしょうがない」とつづり、親子でショッピングを満喫する様子を公開している。

この投稿にファンからは、「娘ちゃん、大きくなりましたね」「ほんと一気にお姉さんになってる」「娘さんの横顔 えみりさんにそっくりですね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）