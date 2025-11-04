ジョシュ・ギディーがブルズ在籍2年目で8度目のトリプルダブル…球団史上単独3位へ浮上

シカゴ・ブルズは、11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）にホームのユナイテッド・センターで行われたニューヨーク・ニックス戦を135－125で制し、開幕5連勝を飾った。

ブルズの開幕5連勝は、マイケル・ジョーダンやスコッティ・ピペン、デニス・ロドマンらを擁して69勝13敗を残し、フランチャイズ史上5度目の優勝を果たした1996－97シーズン以来初。

好スタートを切ったブルズだが、3日に敵地マディソン・スクエア・ガーデンで臨んだニックス戦を116－128で落としたことで、今シーズン初黒星。それでも、得点源コービー・ホワイト（ふくらはぎ）、ビッグマンのザック・コリンズ（手首）を欠いた中で5勝1敗と上々の戦績を残している。

3日のニックス戦では、ジョシュ・ギディーが23得点11リバウンド12アシスト2スティール、ニコラ・ブーチェビッチが17得点14リバウンド4アシスト、トレ・ジョーンズが15得点5アシスト、マタス・ブゼリスが14得点8リバウンド、アイザック・オコロが14得点と先発全員が2ケタ得点。さらにジェイレン・スミスが12得点5リバウンド、パトリック・ウィリアムズが11得点3アシスト2スティールをマーク。

そしてブルズ在籍2シーズン目をプレーするギディーは、通算8度目のトリプルダブルを達成したことで、ジョアキム・ノア（7度）を抜いて球団史上単独3位に。23歳のガードの上にいるのは、15度のピペン、28度のジョーダンのみとなった。

イースタン・カンファレンスは4日を終えてブルズとフィラデルフィア・セブンティシクサーズが5勝1敗で首位タイ。その両チームが、5日にブルズのホーム（ユナイテッド・センター）で激突するだけに必見だ。



Josh Giddey went 23/12/12 in NYC.

Giddey is now No. 3 in Bulls franchise history in triple-doubles, passing Joakim Noah with 8 total. pic.twitter.com/9dybNgGavR

- Chicago Bulls (@chicagobulls) November 3, 2025

【動画】開幕5連勝を飾ったブルズのトップ10プレー集





