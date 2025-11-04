中島 怜が、3rdシングル『おきらくぜ～しょん』を2026年2月18日にリリース。あわせて、アルバム購入者対象のリリースイベントを開催する。

（関連：藤井 風、マカロニえんぴつ、セカンドバッカー、あいみょん……“犬・猫”をモチーフにすることで明かされる本音）

同EPの表題曲「おきらくぜ～しょん」はTVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』オープニングテーマ。ヒャダインこと前山田健一による作詞作曲で、今までの中島のイメージから少し離れた賑やかな楽曲となっている。楽しさ満点な雰囲気を基調としながらマイペースなところも描かれた“のんびりおきらくポップス”に仕上がっており、アップテンポな明るい楽曲に、透明感のあるメレンゲのような声が合わさった1曲だ。

なお同楽曲は、10月19日に公開されたTVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』第2弾PVにて一部を聴くことができる。

また、初回限定盤／通常盤の共通カップリング曲には、放送中の『中島 怜の今日もはなまる！らじお』（CBCラジオ）の番組テーマソングで、中島自身による作詞楽曲の「もしもシ」を収録。他にも初回限定盤には、中島が高校生の時に作り昨年リアレンジ／配信リリースされた「おとな扱い」もCDに初収録。なお詳細は後日発表される。

加えて、2025年12月20日を皮切りにリリースイベントを開催。発売日の2026年2月18日の発売記念イベントを含む、全4回にわたって各回違う内容のイベントとなる。また本人の21歳を記念し、11月29日に渋谷 東京カルチャーカルチャーにて開催となるバースデーイベント『おさんぽ学園文化祭「出席番号にじゅういちばん！」』のチケットが販売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）