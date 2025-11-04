犬のホットドッグ弁当


かわいく、丁寧に作られたキャラ弁は、見ているだけで楽しくなりますよね。どうやって作っているの？と驚くほどの見た目の裏には、楽しい工夫が満載！インスタグラムで大人気のキャラ弁クリエイター・つやこママさんが、華やかでかわいいお弁当のおかずアイデア＆かわいい詰め方を教えてくれました！

※本記事はつやこママ著の書籍『実は、頑張らなくてもできる！ つやこママのかわいいお弁当』から一部抜粋・編集しました。

■カラフルなおかずでにぎやかに！『ソーセージをくわえた犬のホットドッグ』

思わず笑顔になるソーセージをくわえた犬の“ホットドッグ”が主役。彩り豊かなおかずと一緒に詰めれば、子どもも大人も楽しめる、にぎやかなお弁当に仕上がります。

■犬のホットドッグ

［材料（2個分）］

ソーセージのグリル…2本＋4僉兵用）

ロールパン…2個

スライスチーズ…適量

のり…適量（目・鼻用）

乾燥パセリ…適量

ケチャップ…適量

粒マスタード…適量

マヨネーズ…適量（接着用）

焼きサラダパスタ（※）…適量（固定用）

※焼きサラダパスタ：オーブントースター220℃（1200W）にサラダパスタを入れて、1〜2分程度素焼きに。焼き色を見ながら、焦げないように調整する

［作り方］

1. ソーセージは2本そのまま使う。耳用は1cmの輪切りにして、さらに端を少しカットして、ロールパンに固定しやすくする。

2. ロールパンの中央に横の切り込みを入れ、内側に粒マスタードを塗り、ソーセージを挟む。

3. 輪切りにしたソーセージを「耳」に見立てて、焼きサラダパスタでパンに固定する。

4. スライスチーズを丸型で抜いて半月にカットし、パンの切り込みの上下に貼る。のりをのりパンチで「目」と「鼻」に抜き、マヨネーズで接着する。

5. 中央に挟んだソーセージにケチャップをかけ、乾燥パセリをふる。

■☆つやこママのかわいい詰め方アドバイス

「耳」は焼きサラダパスタでしっかり固定すると、持ち運び時の崩れ防止になります。

◇著者：つやこママ

娘のために作るお弁当が話題の主婦インスタグラマー。2022年には「お弁当学マスター講師認定証」を取得。見た目も味も妥協なし！ユーモアたっぷりの性格と自由な発想で作るお弁当で笑顔を届けている。

※撮影時は食材が見えやすいように素手で調理をしています。必ず清潔な手袋を着用する、トングや箸を使用するなど、食材には直接、素手で触れないように注意しましょう。

著＝つやこママ／『実は、頑張らなくてもできる！ つやこママのかわいいお弁当』