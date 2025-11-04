　ロアッソ熊本は4日、法政大のDF薬師田澪(22)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。

　熊本県出身の薬師田は、地元の名門・大津高を経て法政大へ。今年度は東京都予選を制しての天皇杯出場に貢献したほか、全日本大学選抜でもプレーしている。

　クラブは公式サイトで「高さ強さ上手さを兼ね備えた、守備的なポジションならどこでもこなせる万能型でクレバーな選手」と紹介した。

　本人は加入内定に際して「幼い頃からずっと夢見てきた『プロサッカー選手』という舞台に、そして何より、地元・熊本のクラブでそのスタートを切れることに、心の底から感謝と覚悟を感じています」とコメント。「“この街の誇り”を胸に、熊本の勝利のためなら命を懸ける覚悟です。ロアッソ熊本をJ1の舞台へ その目標に、自分の全てを懸けて挑みます」と強い決意を示した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF薬師田澪

(やくしだ・れい)

■生年月日

2003年10月17日(22歳)

■出身地

熊本県宇城市

■身長/体重

183cm/74kg

■経歴

宇城市立河江小-UKI-C.U12-宇城市立小川中-大津高-法政大

■プレーの特徴

高さ強さ上手さを兼ね備えた、守備的なポジションならどこでもこなせる万能型でクレバーな選手

■コメント

この度、2026シーズンからロアッソ熊本に加入することになりました、法政大学体育会サッカー部の薬師田澪です。

幼い頃からずっと夢見てきた「プロサッカー選手」という舞台に、そして何より、地元・熊本のクラブでそのスタートを切れることに、心の底から感謝と覚悟を感じています。

3歳でボールを蹴り始めてから今日まで、順風満帆なサッカー人生ではありませんでした。悔しさ、挫折、涙、何度も味わってきました。

それでも、どんな時も支えてくれた家族、仲間、指導者、そして応援してくださる全ての方々がいたから、ここまで来られました。本当にありがとうございます。

ここからは、支えてくれた全ての人たちの想いを背負い、熊本のために魂を燃やして戦います。

ピッチでは誰よりも走り、誰よりも闘い、誰よりも勝利にこだわります。

どんな苦しい状況でも下を向かず、チームのために身体を張り続けます。

“この街の誇り”を胸に、熊本の勝利のためなら命を懸ける覚悟です。

ロアッソ熊本をJ1の舞台へ

その目標に、自分の全てを懸けて挑みます。

熊本で育った一人の男として、このクラブ、この街、このエンブレムのために、全力で闘い抜きます。

そして今は、法政大学サッカー部の最上級生として、仲間たちと共に2部から1部昇格という大きな挑戦に向かっています。

最後の瞬間まで全員で戦い抜き、必ず結果で証明して大学サッカーを締めくくります。

球際、切り替え、運動量全部でチームを引っ張ります。絶対に逃げません。

ロアッソ熊本の一員として、熊本の誇りとして、魂を込めてプレーします。

自分の全てを懸けてこのクラブを勝たせます。

応援よろしくお願いします。