Snow Man渡辺翔太、トップアイドルのきらめきを放つ！Swarovskiホリデーキャンペーン新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man渡辺翔太が起用されたSwarovskiの2025年ホリデーキャンペーンビジュアルが、11月4日よりSwarovskiオンラインサイト、店頭POPやLINEなどで展開される。

■Swarovskiのスピリット“贅沢な喜び”を表現する渡辺翔太

1895年に創業され、2025年で130周年を迎えたSwarovski。その記念すべき年の集大成とも言えるホリデーシーズンに、トップアイドルとしてきらめきを放つ渡辺の魅力とクリスタルの輝きを融合したビジュアルが、贅沢な喜びというSwarovskiのスピリットを表現する。

夜空に瞬く星々の光からインスピレーションを得たConstellaシリーズ。その精緻なシルエットがテーラードスタイルに洗練されたきらめきを添えるメインカット。渡辺はフェスティブなシーズンにふさわしいジャケットスタイルと艶感のあるシャツに、Swarovskiのサヴォアフェールを感じられるジュエリーをコーディネート。その魅力的なオーラと圧倒的なスターの輝きで、すべての視線を惹きつける。

もうひとつのビジュアルは、渡辺のアイドルらしい魅力を引き出す1枚。胸元に重ねづけしたUna Angelicのタイムレスなスタイルが、心地よいニットの装いに光のレイヤーをプラス。さらに、精緻なリングとクリスタルを贅沢にあしらったウォッチが、渡辺のナチュラルな輝きを引き立てる。

Swarovskiジャパンアンバサダーの渡辺翔太新ビジュアルは、Swarovskiオフィシャルサイトのジャパンアンバサダーページでチェックすることが可能。また、Swarovskiストアの店頭POP、一部店舗のデジタルサイネージ、デジタル広告、Newsletter、公式LINEメッセージでもビジュアルが随時展開されている。

■関連リンク

Swarovskiサイト ジャパンアンバサダーページ

https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43