BTSのJIN（ジン）が10月31日・11月1日の2日間、韓国・仁川文鶴（ムナク）競技場メインスタジアムにて、『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催した。BTSメンバーとのショットをはじめとした公演のオフショット写真＆動画が次々と公開され、大きな注目を集めている。

■BTSジン、J-HOPE ＆ JUNG KOOK、V ＆ JIMINと笑顔

6月に始まったファンコンサートツアーのフィナーレを飾るこの公演には、BTSのメンバーたちもサプライズ出演し、会場を熱狂させた。

JINは自身のInstagramに、1日目の公演に登場したJ-HOPE（ジェイホープ）とJUNG KOOK（ジョングク）との3ショットを公開。ふたりの肩に手を置いた3ショットや、ステージ上で水を掛け合う楽しげな姿などを披露した。

もうひとつの投稿では、2日目に登場したJIMIN（ジミン）とV（ヴィ）との写真を披露。後ろ姿で並び立つカット（2枚目）や、舞台裏で笑顔を見せる3ショット（3枚目）など、互いのソロ活動を支え合うメンバーの固い絆と温かな友情が伝わる内容となっている。

また、BTSの公式Instagramにも、JINの2日間それぞれのステージショットや、メンバーとの別アングルの3ショットが投稿され、ファンの注目を集めた。

■Background動画で見せたジンの素顔

さらに、BTS公式SNSには公演の「Background」動画も公開。寝起きのようなすっぴん風のJINが会場入りする様子から、J-HOPE＆JUNG KOOKとのリハーサル風景、眼鏡姿のV、JIMINとのステージ共演、そして観客に手を振りながらステージを駆け抜ける姿まで、JINの2日間の表情が詰め込まれている。公演を終え、花束を手に感激の涙が滲む場面も印象的だ。

SNSでは、「ジンくんほんと美しい」「ホビとジョングクと並んだ嬉しそうな笑顔！」「家族写真感あってほんと良い」「ジミンとテテとの写真、兄弟みたいでかわいい」「BTS揃っての公演もますます楽しみになる」「楽しみだったBackground動画もラストだと思うと寂しい」「本当にお疲れ様でした」など、さまざまな反応が寄せられている。

■JIN、相棒“ウット”とのツアーオフショットも

JINの公式キャラクター「wootteo（ウット）」の公式Instagramでも、舞台裏でのJINの真剣な眼差しや食事風景ショット、ウットを手に持ち微笑むステージ衣装姿など、公演のオフショットが公開されている。

