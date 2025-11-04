男性ユニット「MAZZEL」のNAOYA（22）が、3日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。自身が所属すする事務所「BMSG」のCEO・SKY-HI（38）について語った。

「自分が人生について悩んだときとかは、SKY-HIさんに聞いたら大体解決策知ってる」として「全然プライベートの悩みとかも“それは絶対こうなるから大丈夫だよ”ホンマにそうなる」とSKY-HIが頼れる存在であることを明かしたNAOYA。共にゲスト出演したメンバーのEIKI（23）も「お兄ちゃんみたいに接してくれるから、距離感が全然無くて良い意味で」と声を弾ませた。

HAYATO（20）は「おうちとかも急に連絡しても、“今だったら大丈夫だから来ていいよ”って。悩みとかがあるときは社長のおうちに遊びに行かせていただいて」と回顧。MCのMEGUMIからは思わず「神なの？逆に何やったら怒るんだろう」と言葉がこぼれた。

「社長の家の高い服とか、これ欲しい！とか言ったら“いいよ”って。ホンマに怒ってるところ見たこと無い」とNAOYA。「家具とかもいただきました。シーリング（ライト）可愛い！って言ったら“持ってく？”って」とEIKIも続けて、“仏”すぎるエピソードを披露していた。