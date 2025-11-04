タレントの柏木由紀さんが、「muice(ミュアイス)」×「upink(ユーピンク)」×「matsukiyo」スペシャルコラボ新商品発表会に美容系動画クリエイター・かわにしみきさんと登壇しました。

【写真を見る】【柏木由紀】メイクの達人が時短技を伝授"意外と盛れます"





マツキヨココカラのプライベートブランド「matsukiyo」誕生10周年を記念し、かわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice」と、柏木さんがプロデュースするコスメブランド「upink」が、「matsukiyo」とコラボレーションし、互いのブランド人気アイテムを監修した2商品を12月1日より数量限定販売を開始します。





かわにしさんは、“互いのブランドのローンチも近く、互いに成長したブランドだと思うので今回コラボできて本当にうれしいです”と、語れば、柏木さんも、“私も元々muiceのアイテムは、かなり愛用していてupinkとしてもコラボは今回が初めてなので、すごくうれしい気持ちでいっぱいです”と、喜びました。





イベントでは「matsukiyo」誕生10周年にかけて、「もしも、あと10秒で家を出なければいけないとしたら、何を使ってメイクするか？」という問いに、かわにしさんはリップを挙げ、“顔がすっぴんだし、髪の毛もぐちゃぐちゃな状態だと思う。せめて口だけでも保湿して、ちゅるんとして見せられたら…”と、理由を説明しました。

一方、柏木さんは、“10秒は嫌ですね…”と、苦笑いしつつ、マスカラを挙げ、“リップも迷ったんですけど…本当に時間がない時は肌も大事で、その次に意外とマスカラを塗る。まつ毛の存在感を出すと、アイシャドウの分も結構カバーできる感じがして、（皆さん）意外と選ばないと思うんですけど、私はマスカラを推したい。意外と盛れます”と、瞬発メイク術を明かしていました。









【担当：芸能情報ステーション】