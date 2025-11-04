かとゆり、整形を報告 術後1週間の無加工写真公開「ほぼ完成だと思ってる」
【モデルプレス＝2025/11/04】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが11月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。整形後の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳上智大卒美女「ほぼ完成」整形後の姿
かとゆりは「糸リフトちょうど1週間後の写真！！（輪郭無加工）」と記し、整形後の姿を披露。顔の左右に5本ずつの糸リフトとヒアルロン酸の注入を行ったそうで、「Vライン尖らせないで中顔面短めになるようにして丸顔小顔にしてもらった！ほぼ完成だと思ってる」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「綺麗なフェイスライン」「さらに可愛くなってる」「美人オーラすごい」「めちゃくちゃキュート」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆かとゆり「ほぼ完成」整形後の写真公開
◆かとゆりの投稿に「さらに可愛くなってる」と反響
