【写真】47歳2児の母モデル「雰囲気イケメン」7歳次男を公開
◆田丸麻紀「とても珍しく」次男とデートへ
田丸は「とても珍しく、次男と2人でお出かけ」と次男との寿司屋でのデートを報告。「普段よりたくさんの彼からの話が聞けたり彼のいろんな成長や、変化を拾うことができたりとがっちり二人っきりでいた週末は良い時間となりました」と次男との濃密な時間を振り返っている。写真には、大人びた雰囲気の次男がテーブルの前に座る様子などが写っている。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人びてる」「お洒落さん」「素敵な親子時間」「息子さんの雰囲気イケメン」「親子愛が素敵」「癒される」といった声が上がっている
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
