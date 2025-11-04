Googleは市場調査会社YouGovと共同で調査を実施し、AndroidユーザーはiOSユーザーに比べてスパムや詐欺メッセージを回避しやすいという結果を発表しました。

↑Androidは詐欺に強い（画像提供／Google）。

アメリカ・インド・ブラジルの5000人以上のスマートフォンユーザーを対象に行われた同調査では、直近7日間でAndroidユーザーはスパム・詐欺メッセージを受信しなかったという人の割合が、iOSユーザーと比べて58％高いことが分かりました。

特にPixelユーザーでその傾向が顕著で、スパムメッセージをまったく受信しなかった人の割合は96％に達したとのこと。

一方、iOSユーザーは1週間に3件以上の詐欺メッセージを受信したと報告する割合が、Androidユーザーと比べて65％高いとされています。

Googleはこうした結果を、RCS（リッチコミュニケーションサービス）の安全性チェックや、Android独自の詐欺・フィッシング対策、さらにAIによるスパム検出など複数の施策による成果だと説明。特に「メッセージ」や「電話」アプリに標準搭載されている迷惑メッセージフィルターの効果が大きいと強調しています。

今回の調査はGoogleが関わっていますが、YouGovが実施したことで一定の客観性が保たれています。また、サイバーセキュリティ企業・Leviathan Security Groupの分析でも、PixelはAppleやSamsungなどの最新端末と比べ、詐欺・スパム対策の分野で優位に立っていると評価されています。

今後もGoogleがAI技術を活用し、迷惑メッセージや不要な電話の削減に注力していくことが期待されます。

