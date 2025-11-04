◆メルボルンカップ・Ｇ１（１１月４日、豪州フレミントン競馬場・芝３２００メートル、重）

豪州競馬を代表する伝統の長距離Ｇ１が行われ、日本から参戦したシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は２４頭立ての２３着に終わった。５番ゲートからのスタートだったが、出負けして後方から追走。そのまま後方から進め、最後の直線でも追い上げることはできなかった。

同馬は昨秋の京都大賞典で重賞初勝利を飾り、年末のステイヤーズＳで重賞を連勝していた。清水久調教師は２０１９年に豪州Ｇ１のコーフィールドＣをメールドグラースで制しており、メルボルンＣは６着だった１９年の同馬以来、６年ぶりの挑戦だった。

女性ジョッキーのジェイミー・メルハム騎手が騎乗した豪州のハーフユアーズ（セン５歳、Ｔ＆Ｃマカヴォイ厩舎、父サンジャン）が最後の直線で抜け出て１着。勝ち時計は３分２２秒４で、コーフィールドＣに続くＧ１連勝となった。２着が愛国のグッディートゥーシューズ（ウェイン・ローダン騎手）。豪州のミドルアース（イーサン・ブラウン騎手）が３着だった。

ダミアン・レーン騎手（シュヴァリエローズ＝２３着）「残念な走りになりました。宙に浮くようなスタートになって、位置取りが悪くなってしまった。道中の手応えは良かったけど、途中から手応えがなくなってしまった。この馬のいい時の力を発揮できませんでした」

清水久詞調教師（シュヴァリエローズ＝２３着）「想像以上に位置取りが後ろになりました。（レーン騎手とレースプランは）特に話しておらず、今までのレースを見て、いいイメージを持ってもらい、あとは任せますと。心配事はなく順調にレースを迎えることができました。残念な結果に終わりましたが、またチャレンジしたい気持ちが出てきたと感じております」

メルボルンＣは賞金総額が１０００万豪ドル（約９億７２６４万円＝ＪＲＡの２０２５年海外レート、１豪ドル９７・２６４３円で計算）で、１着賞金は４５０万豪ドル（約４億３７６９万円）。日本調教馬は昨年まで１２頭が出走し、２００６年にデルタブルースがＶ。昨年はワープスピードが２着になっている。