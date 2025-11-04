１１月３日のＪＢＣクラシックを制しＧ１級連勝を果たしたミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、レースから一夜明けた１１月４日、美浦トレセンの馬房でリラックスした雰囲気を見せた。前日の２０時前に帰厩した際の様子について芳野厩務員は「疲れはそれなりですが涼しいぶん前走の時よりもいいですね」と説明。「ルメール騎手は強気に乗ってくれますね。どこかでフォーエバーヤングとあたりたいですね」と、同世代でＢＣクラシックを制したライバルとの対決を切望した。

田中博調教師は「仕上がり具合と左回りコースへの適性を心配していましたがクリストフ（ルメール騎手）はいい状態に感じたと言っていたし、悪くはなかったと思います。ここを使って最小限のダメージで回復して、２か月後にさらにいいパフォーマンスを見せられるかなと思います。東京大賞典に向けて予定通りの回復具合かを確認したいです。海外を目指したいというのは帝王賞ぐらいからオーナーサイドと話していました」と来年見据える中東遠征へ、まず第一歩を踏み出した。