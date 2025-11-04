東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて「Shiny Christmas!〜光輝くクリスマス〜」を開催！

開業5周年の祝祭感とイルミネーションの煌めきにつつまれる、クリスマスシーズンを盛り上げるホテルイベントです☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Shiny Christmas!〜光輝くクリスマス〜」

期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 アトリウム（3階）、プール「Grand Blue」(2階)ほか

2025年7月1日に開業5周年を迎えた「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」では、2026年6月30日（火）までの1年間をアニバーサリーイヤーとして、季節ごとのイベントを開催中。

11月11日から12月25日までの期間は、1年で最も華やかなクリスマスシーズンをさらに盛り上げるホテルイベント「Shiny Christmas! 〜光輝くクリスマス〜」が開催されます！

「Shiny Christmas! 〜光輝くクリスマス〜」をテーマに、ホテル全体が開業5周年のホリデーシーズンを祝う華やかな雰囲気につつまれる、グランドニッコー東京ベイ 舞浜のクリスマス。

9層吹き抜けの開放感あふれるアトリウムでは、大きなクリスマスツリーを思わせる赤と緑のイルミネーションが登場するほか、アトリウム中央広場には、まるで童話の世界から飛び出てきたような実寸大のお菓子の家が展示されます。

さらに12月23日〜25日にはサンタクロースも登場し、お子さんへお菓子のプレゼントや一緒に記念撮影を実施。

また、広いアトリウムを散策しながら楽しめるクイズラリーや、パティシエ特製のクリスマススイーツ付き宿泊プラン、週末限定のアフタヌーンティー、2階プール「Grand Blue（グランブルー）」でのクリスマスイベントなど、様々なコンテンツが目白押しです☆

このほかにも、親子クリスマスケーキ作り教室や、本格的なクリスマスリースレッスン、ディナーブッフェの開催も予定されています。

アトリウムイルミネーション「Shiny Christmas Tree」

期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

時間：終日

場所：アトリウム（3階）

9層吹き抜けのアトリウムに設置されるイルミネーション「Shiny Christmas Tree」

大きなクリスマスツリーを思わせる、赤と緑のイルミネーションが登場します。

お菓子の家「メゾン・ド・ノエル」

期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

時間：終日

場所：アトリウム中央広場（3階）

イルミネーションやアトリウム各所に飾られたツリーがクリスマスムードを盛り上げる中、アトリウム中央広場にお菓子の家「メゾン・ド・ノエル」が登場。

ホテルを訪れる子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、ホテルパティシエたちが心を込めて作るお菓子の家には、ドーナツやキャンディケインなどのモチーフがデコレーションされ、お子様が中に入って写真撮影もできる広々とした造りになっています。

※写真のお菓子の家「メゾン・ド・ノエル」は2023年のもの

クイズラリー「まいごのプレゼントをさがそう！」

料金： 参加無料

期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

時間：終日

場所：アトリウム（3階）

自分自身のスマートフォンを使って楽しめる、クイズ＆スタンプラリーを実施。

サンタさんが、うっかりソリから落としてしまったプレゼントを見つけて出題されるクイズにチャレンジします。

正解数によりホテル館内で利用できるクーポンがプレゼントされます☆

さらに全問正解者には、ホテル宿泊券やレストラン招待券が当たる抽選に応募できます。

パティシエ特製クリスマススイーツ付き宿泊プラン

料金：室料のみ 1名 23,550円〜／朝食付き 1名 26,550円〜

※2名1室利用時／消費税・サービス料込

宿泊期間：2025年11月11日（火）〜12月25 日（木）

予約期間：〜2025年12月22日（月）

プラン内容：

・レインボーデラックスルーム1泊室料（素泊まり、または朝食付）

・パティシエ特製クリスマススイーツ「スイートクリスマスハウス」付 （1室につき1個、サイズ：底辺約12cm×高さ11cm）

予約：公式サイトから

1日3室限定のクリスマスルームに、ホテルパティシエ特製クリスマスケーキが付いた宿泊プランが登場。

クリスマスツリーやオーナメントで彩りを添えた客室に滞在できます。

さらにお菓子の家に見立てたケーキ、宿泊プラン特典「スイートクリスマスハウス」に、別添えのトッピングでデコレーションを楽しめます。

完成したオリジナルケーキを大切な方とシェアしながら、心温まるクリスマスのひとときが過ごせるプランです。

ウインターホリデーアフタヌーンティー

料金：1名 3,900円 ※コーヒーまたは紅茶付き

※表記料金には消費税・サービス料が含まれています

期間：2025年11月14日（金）〜12月14日（日）の金・土・日・祝日限定

時間：11:30〜16:00

内容：

・スイーツ：サパンフレーズタルト／ルガトーノエル／苺のショートケーキハウス／ジュエルマカロン／ミニリースパフェ

・セイボリー：ローストビーフのグラハムサンド／ケークサレ

・オプション：ノンアルコールカクテル『ストロベリーチョコレートのキャラメルフローズン』を特別優待料金（1杯 500円）で提供（通常料金1杯950円）

※表記料金には消費税・サービス料が含まれています

場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

予約：公式サイトもしくはレストラン予約（TEL. 047-711-2427） ※受付時間 10：00〜18：00

オールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、季節ごとにテーマを設けた週末限定のアフタヌーンティーが楽しめます！

この冬はクリスマスモチーフのスイーツとセイボリーを楽しめる「ウインターホリデーアフタヌーンティー」が、1日20食限定で登場します。

東京ベイエリアを見渡す席を優先的に案内してくれるほか、オプションとして期間限定のノンアルコールカクテル「ストロベリーチョコレートのキャラメルフローズン」が特別料金で楽しめます。

サンタクロースグリーティング

料金：参加無料

開催日：2025年12月23日（火）〜25日（木）

時間：1回目 19:00〜19:30／2回目 20:00〜20:30／3回目 21:00〜21:30（各日共通）

場所：アトリウム（3階）

3日間限定でサンタクロースが登場。

子どもたちへのクリスマスプレゼントとしてお菓子がもらえるだけでなく、サンタさんと一緒に記念撮影も楽しめます☆

※状況に応じて、順番に案内となる場合があります

プールイベント「Happy Grand Bleu Christmas」

開催日：2025年12月23日（火）〜25日（木）

※屋外プールイルミネーションのみ2025年12月1日（月）〜25日（木）

時間：16:00〜20:00

※2025年12月1日（月）〜22日（月）のイルミネーションは17:30〜20:00

場所：プール「Grand Bleu」および宴会場「ZAZZY」

内容：屋外プールイルミネーション／フード＆ドリンク販売／クリスマスミニライブ／おたのしみ抽選会／ワークショップ「クリスマスキャンドル作り」16:30〜・18:00〜 （1人・1,000円）

開業5周年を記念し、プール「Grand Bleu（グランブルー）」では初となるクリスマスイベントを3日間限定で開催。

全体テーマの「光輝くクリスマス」と連動した屋外プールサイドのイルミネーションをはじめ、フード＆ドリンクや子ども向けのワークショップ、クリスマスミニライブなどが実施されます！

なお、屋外プールサイドのイルミネーションは、プールイベント開催に先駆け、12月1日（月）より楽しめます。

※プールイベント開催期間中は特別優待として、屋内温水プールを利用の18歳以上の方1名につき、通常は有料となる4〜12歳のお子様2名までを無料で招待

イルミネーションやお菓子の家、サンタクロースの登場など、お楽しみが盛りだくさん！

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のホテルイベント「Shiny Christmas! 〜光輝くクリスマス〜」は、2025年11月11日（火）から12月25日（木）まで開催です。

