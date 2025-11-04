『呪術廻戦』虎杖＆伏黒＆釘崎がじゃんけんで対決？ 「じゅじゅさんぽ 映画館」制作決定 キャストインタビューも
映画『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）の公開を記念して、芥見下々氏原作となる新規ショートボイスドラマ「じゅじゅさんぽ 映画館」が制作されることが発表された。あわせて今回のために描き下ろされた「じゅじゅさんぽ」イラストが解禁となった。さらに、1年ズである虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇をそれぞれ演じる出演キャストによる5周年を振り返るインタビュー動画が公開された。
【動画】『呪術廻戦』5周年を振り返る榎木淳弥＆内田雄馬＆瀬戸麻沙美
本ビジュアルでは、虎杖と伏黒、釘崎の本編とはひと味違った賑やかな様子の3人が描かれており、同シチュエーションのショートボイスドラマ「じゅじゅさんぽ」では映画館をテーマに3人の日常の一コマを覗くコミカルな内容になっている。
インタビューでは、5周年をともに駆け抜けた1年ズを演じる榎木淳弥・内田雄馬・瀬戸麻沙美による振り返りトークが展開。本編とは一味違ったキャラクターの日常が味わえる「じゅじゅさんぽ」と同様にこの5年で築かれた3人の仲の良さが十分に味わえる息の合った姿がおさめられた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
