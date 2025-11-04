「第二ボタンください」ミセス・大森元貴、学ラン姿を披露！ 「3枚目の破壊力」「上目遣いやばい」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは11月3日、自身のInstagramを更新。学ランを着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ミセス・大森元貴の学ラン姿
ファンからは「学ランは反則」「いつまで制服似合うねん」「第二ボタンください！」「可愛いしイケメンだし頭抱える」「3枚目の破壊力」「上目遣いやばい」「これで30代間近はやばい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「これで30代間近はやばい」大森さんは、7枚の写真を投稿。最近の衣装を紹介しているのでしょうか。中には学ランを着用したショットもあり、29歳には見えない若々しさを感じます。特に3枚目は、自撮り風ショットで上目遣いがかわいらしいです。
「超ツヤっぽい！」姿も披露9月23日の投稿では、秋冬のアーティスト写真を公開した大森さん。こちらではジャケットを着用しており、大人っぽい魅力が際立っています。ファンからは「29歳の魅力！」「超ツヤっぽい！」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
