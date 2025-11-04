ショーケースの中で日向ぼっこ！ SNSでも話題、そば店の看板猫コン＆ペタ郎

海外からもファン来店！ のんびり、ゆるゆると親子で接客を担当。そば店の親子看板猫、コン（ミックス/推定12歳/♀）とペタ郎（ミックス/10歳/♂）を紹介します。

のんびり、ゆるゆると親子で接客を担当

テーブルの上で不思議な体勢で寛ぐコンちゃん。

ペタくんは気持ちよさそうに目を細めて日向ぼっこ中。コンちゃんが上段で一緒に和んでいることも。

『そば処 大むら』の親子の看板猫、白三毛のコンちゃんと茶白のペタ郎（通称・ペタくん）。荒川の河川敷で近所の人が保護したコンちゃんを、『大むら』の大谷さん夫妻が引き取り、ほどなくしてペタくんが生まれた。

「この店で生まれ育っているペタくんは、人慣れ抜群。コンちゃんも子育て後は穏やかに。二匹とも接客上手で助かっています（笑）。二匹を目当てにたくさんの人が来てくれますが、海外から駆けつけてくれるファンもいるんですよ」と笑うご主人の大谷招弘さん。

そんな二匹の朝のルーティンが、メニューサンプルを飾った店先のショーケースの中に入って日向ぼっこをすること。招き猫のようにメニューと並ぶ様子が愛らしく、これがSNSで注目を集めるきっかけに。

「店の前を通りかかった人が、その光景をSNSに投稿したことでバズったんです。急にお客さんが増えてびっくりしました（笑）」

冬になると、ショーケースの中で置物のごとく、まったりと過ごす時間が増えるそう。温かい目で見守ってくださいね。

Information

『そば処 大むら』

埼玉県さいたま市中央区本町西3-1-27 TEL. 048-853-6363

YouTube:ペタコンちゃんねる

Instagramは@omura.petakon

Xは@oomurapetakon