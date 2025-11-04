講談社の野間省伸社長は4日、東京都文京区の同社で会見を行い、第93回アカデミー賞作品賞などに輝いた「ノマドランド」のクロエ・ジャオ監督、映画プロデューサーのニコラス・ゴンダ氏とタッグを組み、米ハリウッドを拠点とする新会社「Kodansha Studios」を設立することを発表した。同スタジオを通じ、日本で出版された漫画や小説の海外実写映像化、グローバル展開を目指す。ジャオ監督が新会社の最高クリエイティブ責任者として企画を統括。ゴンダ氏が最高執行責任者（COO）を務める。

ハリウッドに制作会社を設立することは同社初の試み。野間社長は会見で「日本のエンターテインメントコンテンツは世界的に人気があり、国内でもコンテンツを世界に広めていこうという追い風がある」と現状を分析。これまでも講談社にはハリウッドや海外での実写映画化の話が持ちかけられたというが「原作の権利を海外の企業に渡して、企画・制作・運営はお任せという形。さまざまな課題も多かったのが現状」と説明。「われわれが企画会社を設立することによって、そこの部分に常に関与していく」と意図明かした。

ジャオ監督は「本当にワクワクしている。子どもの頃から深く、日本の漫画やアニメを愛している。このような機会をいただけて光栄です」と笑顔。野間社長は「非常に力強いパートナーを得ることができた。これまで知られていなかった日本のIPをより多く世界に広めていきたい。日本の漫画家や作家を海外の映画関係者やクリエイターとつなげることで、新しいコンテンツや表現方法が生まれることを期待したい」と話した。