串カツが値段そのままで「最大2倍」にデカくなる 豚もレンコンもチーズも…一品メニューまで（対象11品） 名前が「タナカ」さんは全員割引
「串カツ田中」は、11月11日を「串カツ田中の日」記念日として毎年キャンペーンを開催している。
2025年のキャンペーンは、2025年11月10日(月)〜14日(金)の期間限定で実施される。まずは、2024年も好評だった「対象商品11品が値段そのままでボリュームが最大2倍になる」企画を今年も開催。豚、レンコン、チーズなどの串カツだけじゃなく、ポテトフライ、マカロニサラダ、チューリップから揚げなどの一品メニューまでボリュームアップされるという。さらに今回は、「“タナカ”さん割」として、来店グループ内に「タナカ」さんが1人いれば会計が「5%オフ」に。さらに、2人以上いれば11%オフになるという。
〈串カツ田中の日とは〉
11月11日という数字の並びが「串が4本並んでいるように見える」ことから、「串カツ田中の日」と名付けられた。2015年より毎年キャンペーンを実施。2016年には、一般社団法人日本記念日協会より、11月11日が「串カツ田中の日」として認定されたという。
【対象期間】
2025年11月10日(月)〜14日(金)
●キャンペーン【1】
対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ
対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ
◆串カツ7種
･串カツ豚 税込187円
串カツ豚
･レンコン 税込121円
レンコン
･チーズ 税込253円
チーズ
･鶏つくね〜なんこつ入り〜 税込176円
鶏つくね〜なんこつ入り〜
･うずら 税込176円
うずら
･たらこ 税込154円
たらこ
･クッキー&クリーム 税込121円
クッキー&クリーム
◆一品メニュー4種
･ポテトフライ 税込440円
･マカロニサラダ カレー風味 税込330円
･チューリップから揚げ 5個 税込715円
･枝豆 税込330円
（左上から時計まわり）ポテトフライ、マカロニサラダ カレー風味、枝豆、チューリップから揚げ
◆その他
・定番5本盛り 税込880円
(串カツ牛/串カツ豚/玉ネギ/レンコン/エビ)
※串カツ豚、レンコンがサイズアップ
定番5本盛り
･定番8本盛り 税込1,507円
(串カツ牛/串カツ豚/玉ネギ/レンコン/エビ/うずら/紅しょうが/アスパラ)
※串カツ豚、レンコン、うずらがサイズアップ
定番8本盛り
●キャンペーン【2】
「タナカ」さん割
･タナカさんが1人 → 5%オフ
･タナカさんが2人以上 → 11%オフ
※読みが「タナカ」さんであれば対象
例)田中･太中･田仲･多中･多名賀…など
「タナカ」さん割〈キャンペーン注意事項〉
･店内利用客限定（キャンペーン【2】はタナカさん限定）
･ランチ定食、宴会コース、食べ放題は対象外
･テイクアウト、デリバリーは対象外
･一部店舗は実施内容が異なる場合あり
･他キャンペーン、クーポンとの併用は不可
･本キャンペーンは予告なく内容を変更･終了する場合があり
【対象外店舗】
東京ドーム店、梅小路店、高幡不動店、アスティ藤枝店、旗の台店