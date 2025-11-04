串カツが値段そのままで「最大2倍」にデカくなる　豚もレンコンもチーズも…一品メニューまで（対象11品）　名前が「タナカ」さんは全員割引

「串カツ田中」は、11月11日を「串カツ田中の日」記念日として毎年キャンペーンを開催している。

2025年のキャンペーンは、2025年11月10日(月)〜14日(金)の期間限定で実施される。まずは、2024年も好評だった「対象商品11品が値段そのままでボリュームが最大2倍になる」企画を今年も開催。豚、レンコン、チーズなどの串カツだけじゃなく、ポテトフライ、マカロニサラダ、チューリップから揚げなどの一品メニューまでボリュームアップされるという。さらに今回は、「“タナカ”さん割」として、来店グループ内に「タナカ」さんが1人いれば会計が「5%オフ」に。さらに、2人以上いれば11%オフになるという。

〈串カツ田中の日とは〉

11月11日という数字の並びが「串が4本並んでいるように見える」ことから、「串カツ田中の日」と名付けられた。2015年より毎年キャンペーンを実施。2016年には、一般社団法人日本記念日協会より、11月11日が「串カツ田中の日」として認定されたという。

〈2025年 串カツ田中の日キャンペーン詳細〉

【対象期間】

2025年11月10日(月)〜14日(金)

●キャンペーン【1】

対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ

◆串カツ7種

･串カツ豚 税込187円

･レンコン 税込121円

･チーズ 税込253円

･鶏つくね〜なんこつ入り〜 税込176円

･うずら 税込176円

･たらこ 税込154円

･クッキー&クリーム 税込121円

◆一品メニュー4種

･ポテトフライ 税込440円

･マカロニサラダ カレー風味 税込330円

･チューリップから揚げ 5個 税込715円

･枝豆 税込330円

◆その他

・定番5本盛り 税込880円

(串カツ牛/串カツ豚/玉ネギ/レンコン/エビ)

※串カツ豚、レンコンがサイズアップ

･定番8本盛り 税込1,507円

(串カツ牛/串カツ豚/玉ネギ/レンコン/エビ/うずら/紅しょうが/アスパラ)

※串カツ豚、レンコン、うずらがサイズアップ

●キャンペーン【2】

「タナカ」さん割

･タナカさんが1人 → 5%オフ

･タナカさんが2人以上 → 11%オフ

※読みが「タナカ」さんであれば対象

例)田中･太中･田仲･多中･多名賀…など

〈キャンペーン注意事項〉

･店内利用客限定（キャンペーン【2】はタナカさん限定）

･ランチ定食、宴会コース、食べ放題は対象外

･テイクアウト、デリバリーは対象外

･一部店舗は実施内容が異なる場合あり

･他キャンペーン、クーポンとの併用は不可

･本キャンペーンは予告なく内容を変更･終了する場合があり

【対象外店舗】

東京ドーム店、梅小路店、高幡不動店、アスティ藤枝店、旗の台店