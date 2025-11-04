ファイターズ秋のキャンプ、１１月３日は投手陣がブルペンに入り調整を行いました。



また、北山亘基投手は国際大会に向けて意気込みを語りました。



柔らかな日差しが差し込む中、行われたファイターズ・秋のキャンプ４日目。



およそ１万２０００人のファンがキャンプの見学に訪れました。



投手陣では山粼福也投手がブルペン入り。



投球動作を確かめながら丁寧に投げ込む姿が見られました。





また、現役時代に「七色の変化球をあやつる」といわれた金子千尋投手コーチとともに、古林睿煬投手がブルペンに入り、熱心に指導を受ける様子も見られました。野手では水谷瞬選手が森本コーチから内野でノックを受けた後、外野守備へ。連日、守備強化に励んでいました。１１月１５日から行われる韓国との国際試合で、野球日本代表・侍ジャパンに選ばれている北山亘基投手はー（北山亘基投手）「（シーズンが終わって）最初の１日２日は本当に何もせずリラックスして、その次の日ぐらいからボールも次（の国際試合）に向けて変わってくるので、新しいボールを使ったりしながら、トレーニングは継続して過ごしてきました。この時期に怪我をすると出遅れてしまうので、怪我だけには注意して、（国際試合では）自分ができることをしっかりアピールできたらと思っています」ファイターズの秋のキャンプはきょうの休日をはさみ、１１月９日まで開催されます。