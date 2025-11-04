F投手陣がブルペン入り！国際試合に向けて「新しいボールでトレーニング」秋季キャンプ4日目
ファイターズ秋のキャンプ、１１月３日は投手陣がブルペンに入り調整を行いました。
また、北山亘基投手は国際大会に向けて意気込みを語りました。
柔らかな日差しが差し込む中、行われたファイターズ・秋のキャンプ４日目。
およそ１万２０００人のファンがキャンプの見学に訪れました。
投手陣では山粼福也投手がブルペン入り。
投球動作を確かめながら丁寧に投げ込む姿が見られました。
野手では水谷瞬選手が森本コーチから内野でノックを受けた後、外野守備へ。
連日、守備強化に励んでいました。
１１月１５日から行われる韓国との国際試合で、野球日本代表・侍ジャパンに選ばれている北山亘基投手はー
（北山亘基投手）「（シーズンが終わって）最初の１日２日は本当に何もせずリラックスして、その次の日ぐらいからボールも次（の国際試合）に向けて変わってくるので、新しいボールを使ったりしながら、トレーニングは継続して過ごしてきました。この時期に怪我をすると出遅れてしまうので、怪我だけには注意して、（国際試合では）自分ができることをしっかりアピールできたらと思っています」
ファイターズの秋のキャンプはきょうの休日をはさみ、１１月９日まで開催されます。