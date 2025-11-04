北朝鮮の金正恩総書記（左）と日本の高市早苗首相/AP/Getty Images

東京（CNN）日本の高市早苗首相は3日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と首脳会談を開きたいとの意向を示した。日本の首相と北朝鮮の指導者との首脳会談は20年以上実現していない。

高市氏は、北朝鮮による日本人拉致被害者の帰国を求める集会で、北朝鮮側に首脳会談の意向をすでに伝えていると明らかにした。

拉致問題は海を隔てた両国の未解決の懸案の一つで、植民地支配と対立の長い歴史に根ざしており、これまでの二国間協議の試みは失敗に終わってきた。

高市氏は、首脳同士が直接向き合い具体的な成果を上げたいとし、自らの任期中に突破口を開いて解決したいと語った。

日本政府によると、1970年代から80年代にかけて少なくとも17人の日本人が北朝鮮の工作員に拉致されたとされる。このうち5人は2002年に帰国した。国連の14年の報告書によれば、拉致は北朝鮮の諜報（ちょうほう）活動の一環だったとみられる。

北朝鮮側は拉致した人数について異議を唱えている。拉致被害者については交通事故や自殺で死亡したなどとして、拉致問題は「解決済み」と主張している。

だが、行方不明のままの日本人拉致被害者の家族にとっては、決着も救済も得られていない。拉致被害者家族は歴代政権とともに、長年にわたり問題解決を訴え続けてきたものの、成果はほとんど上がっていない。

高市氏は就任後、拉致被害者家族と2度面会しており、そのうち1回は米国のトランプ大統領が訪日した際に行われた。高市氏は、故・安倍晋三元首相の拉致問題解決という使命を継ぐ決意を表明している。

日本と北朝鮮は02年、小泉純一郎首相（当時）が北朝鮮の首都・平壌を訪れ、金正日（キムジョンイル）総書記と会談するという前例のない首脳会談を実現させた。

この訪問は、第2次世界大戦終結以降、日本の首相が初めて北朝鮮を訪れた歴史的なものだった。

北朝鮮が拉致への関与を認めたのはこの時が初めてだった。長年否定を続けてきたが、当時の日本政府の発表によると、金正日総書記は謝罪し、関与した工作員は処罰されたとし、再発防止を約束した。

拉致された日本人5人は翌月に帰国し、家族と再会した。拉致から20〜30年ぶりのことだった。

小泉首相は04年にも再び北朝鮮を訪れ、金総書記と会談した。このとき、数人の拉致被害者の家族も日本への帰国を許された。その後は拉致被害者の帰国は実現しておらず、両国間の協議も進展していない。