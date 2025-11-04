＝LOVE野口衣織、エクステつけた新ヘア披露「美しすぎてびっくり」「お人形さんみたい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が11月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。エクステをつけた新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「エクステつけました」25歳イコラブメンバーの別人級イメチェンhttps://mdpr.jp/news/detail/4619657
◆野口衣織、ロングヘア姿を披露
野口は「エクステつけましたー」とつづり、黒髪のロングヘアスタイルになった自身の写真を投稿。レースとリボンがあしらわれたクラシカルな衣装と艶やかな黒髪、アンニュイな表情が合わさって、ミステリアスで華やかな雰囲気の写真を披露している。
◆野口衣織の投稿に反響
この投稿には「ロング衣織ちゃん最高」「雰囲気ガラリ」「美しすぎてびっくり」「まるでお人形みたい」「大人っぽくて新鮮」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】