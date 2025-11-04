米女子ゴルフツアー本格参戦１年目の山下美夢有（２４＝花王）が、主要タイトルを狒蹐覆甅瓩垢襪もしれない。

国内ツアー通算１３勝の山下は今夏のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」で米ツアー初勝利を挙げると、先週の「メイバイク選手権」で２勝目。３日付の世界ランキングでは自己最高位となる４位に浮上した。今後の活躍次第では、宮里藍以来となる日本人選手２人目のトップへの期待が高まる。

そんな中、２勝目によってプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）のポイントランクは、ミンジ・リー（オーストラリア）を抜いて２位へと順位を上げた。米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）の公式ホームページは「山下が残り３試合で十分なポイントを獲得できるシナリオはたくさんある」と指摘。実現すれば、１９８７年の岡本綾子以来、日本人２人目の快挙だ。

年間女王争いでは３位につけており、今季最終戦「ツアー選手権」を制して２０２２、２３年の国内ツアーに続いて日米両ツアーで年間女王に輝く可能性は十分にありそう。また、賞金ランクは、３３３万４９４１ドル（約５億１３００万円）で３位。残り３試合で現在トップのミンジー・リーの３８１万５６７２ドル（約５億８７００万円）の逆転も可能だ。

さらにルーキー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀新人選手）は首位に立つ。２位の竹田麗王（ヤマエグループＨＤ）らが追う展開。日本人が受賞すれば、２４年の西郷真央、１９９０年の小林浩美に続いて３人目となる。

山下は今週の国内開催の米ツアー「ＴＯＴＯジャパンクラシック」（滋賀・瀬田ＧＣ）に凱旋出場。２週連続優勝で複数タイトル獲得をさらに近づけたいところだ。