イモトアヤコ「息子の超大作」レゴ作品公開に反響「センス抜群ですごい」「器用ですね」
【モデルプレス＝2025/11/04】タレントのイモトアヤコが11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の『LEGO（レゴ）』ブロック作品を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イッテQ」39歳タレント「センス抜群」息子のレゴ作品
イモトは「息子の超大作」とコメントを添え、カラフルなレゴブロックで組み上げられた立体的な作品の写真を公開。ミッキーマウスのフィギュアやツリーハウスのようなモチーフ、乗り物などが組み込まれた力作となっている。
この投稿に、ファンからは「すごい」「センス抜群」「器用ですね」「発想力が素敵」「微笑ましい」といった声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
