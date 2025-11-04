お笑いコンビ、フースーヤの田中ショータイム（32）と谷口理（32）が3日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。賞レースの準決勝開催地が東京であることに疑問を呈した。

今回のテーマは「吉本漫才劇場 東京VS大阪SP」。フースーヤは昨年、NHK上方漫才コンテストで優勝、今年はytv漫才新人賞決定戦で優勝し、大阪の実力派コンビとして名をはせている。田中は「毎回、準決勝がキングオブコント（KOC）もM−1も東京でやるんですよ」と切り出した上で「今年のKOC決勝に在阪芸人がおらへん」と指摘した。

ネット上で「大阪のコントのレベル下がった」などと話題になったことを明かし「好き勝手言われて。それおかしいやん。東京と大阪のお客さんのノリ、ちょっと違うじゃないですか。別にお客さんのレベルじゃなくて。大阪でもやらんと」と主張。MCの千鳥・大悟は「でも分かる、言うてることは。準決勝を両面（東京・大阪）でやれよと」と理解を示した。さらに「大阪で磨いた笑いを東京の客前でやって大スベリするっていうの、あった」と当時を回想。

谷口は「1年ごとに替えてくれたらいいし」と提案した上で、大阪で大人気のお笑いコンビ、豪快キャプテンが東京で撃沈した例を出した。田中は「漫才のノリも違う。フリでウケちゃうところある。そこでウケるなよ！」と声を荒らげた。さらに「お客さんは優しいんですけど、東京がお笑いの本場になりつつあるのが、許せない。やっぱ大阪やろ」と主張した。

